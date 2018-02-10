واشنطن تتهم إيران بالتصعيد ضد إسرائيل

أكدت الخارجية الأمريكية دعم الولايات المتحدة لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، متهمة إيران بـ"تصعيد التهديد المتعمد" عند حدود إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، اليوم السبت، إن واشنطن "قلقة جدا إزاء العنف عند حدود إسرائيل وتدعم بقوة حق إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها".

وأضافت المتحدثة: "التصعيد الإيراني المتعمد للتهديد وطموحاتها لفرض سيطرتها وهيمنتها تعرض جميع سكان المنطقة، بدءا من اليمن ووصولا إلى لبنان، للخطر".

ويأتي هذا التصريح في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي على مواقع داخل الأراضي السورية بعد إسقاط سلاح الجوي الإسرائيلي لطائرة بدون طيار، قالت إنها إيرانية خرقت أجواء إسرائيل عبر الحدود السورية.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا