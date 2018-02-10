نتنياهو يعلن أن إسرائيل "ستتصدى" لإيران في سوريا "وفق الحاجة"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتصدي لمحاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا وأن إسرائيل ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها "وفق الحاجة".

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وقال نتنياهو، في تصريح مصور نشره مكتبه الإعلامي: "أحذر منذ مدة من خطورة تعزيز إيران وجودها العسكري في سوريا، إيران تسعى لاستخدام الأراضي السورية من أجل شن الاعتداءات على إسرائيل، لتحقيق هدفها المعلن الذي يكمن في القضاء على إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "انتهكت إيران صباح اليوم بشكل سافر السيادة الإسرائيلية، إنهم أرسلوا طائرة مسيرة إيرانية إلى إسرائيل من الأراضي السورية، وهذا الأمر يثبت أن تحذيراتنا كانت صحيحة مئة بالمئة".

وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل تحمل إيران ومن يستضيفها في سوريا المسؤولية عن اعتداء اليوم"، مضيفا: "سنعمل كل شيء ضروري للدفاع عن سيادتنا وأمننا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، في جزء آخر من تصريحه المسجل: "أجريت اليوم سلسلة من المشاورات مع وزير الدفاع (أفيغدور ليبرمان) ومع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي (الجنرال غادي آيزنكوت)".

وأضاف: "إن سياستنا واضحة تماما، إسرائيل تدافع عن نفسها من أي اعتداء ومن أي محاولة للمس بسيادتنا. إيران نفذت اليوم مثل هذه المحاولة. إنها خرقت سيادتنا. إنها أرسلت طائرة إلى أراضينا من سوريا. سلاح الجو أسقط تلك الطائرة وضرب مركز السيطرة والتحكم الذي أطلقها. إسرائيل ضربت بقوة أيضا أهدافا إيرانية وسورية عملت ضدنا. هذا هو حقنا وواجبنا وسنواصل ممارستهما وفق الحاجة. فلن يخطئ أحد بذلك".

وذكر نتنياهو أنه بحث التطورات الأخيرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون.

وتابع: "أود التوضيح أن وجهة إسرائيل نحو السلام، لكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا بكل حزم وإصرار إزاء أي اعتداء علينا وأي محاولة إيرانية للتمركز عسكريا في سوريا أو في أي مكان آخر للعمل ضدنا".

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي

رفعت سليمان