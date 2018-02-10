صحيفة: 15 ألمانية يقبعن في السجون بشمال سوريا لانضمامهن لـ"داعش"

ذكر تقرير نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة يوم السبت، أن 15 امرأة ألمانية على الأقل يقبعن داخل السجون في المناطق الكردية، شمالي سوريا لانضمامهن لتنظيم "داعش".

وقالت الصحيفة الألمانية إن الخبير في مكافحة الإرهاب لدى منظمة "هيومان رايتس ووتش"، نديم حوري، زار السجينات المنتميات لـ"داعش" في كانون الثاني 2018 وتحدث معهن.

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وأضافت الصحيفة أنه واستنادا إلى بيانات الخبير، توجد 800 امرأة منتميات للتنظيم معتقلات مع أطفالهن داخل 4 معسكرات مختلفة، وينحدر هؤلاء النسوة من 40 دولة من بينها كندا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وأستراليا.

وصرح نديم حوري: "هؤلاء النساء في وضع صعب للغاية، كما أن الأوضاع ليست جيدة على الإطلاق بالنسبة للأطفال على وجه الخصوص"، مضيفا أن هؤلاء النسوة يردن العودة إلى أوطانهن حتى إذا أصبحن مهددات هناك بعواقب جنائية.

وطالب الخبير لدى منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الحكومات الأوروبية باستقدام أطفالهن، قائلا إن الأطفال لم يرتكبوا جرائم وإنهم ضحايا الحرب.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي