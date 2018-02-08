ألمانيا.. اعتقال سوري للاشتباه بدعمه "جبهة النصرة"

قرر المدعي العام الألماني اعتقال رجل سوري وإحالته للقضاء بتهمة دعم مجموعة إرهابية تتعاون مع تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.

وألقي القبض على المشتبه به السوري البالغ 38 عاما في مدينة ديسبورغ الثلاثاء الماضي، كما ذكر مكتب المدعي العام اليوم الخميس.

وأمر بيتر فرانك المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، أمس الأربعاء، بإحالة المتهم إلى الحبس الاحتياطي.

ويعُتقد أن الرجل قد حارب إلى جانب إحدى الفصائل التابعة لـ"جبهة النصرة" في العام 2013 بسوريا ضد القوات الحكومية.

المصدر: dw.com

إينا أسالخانوفا