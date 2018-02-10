في تطور جديد وملفت.. كيم جونغ أون يدعو نظيره الجنوبي لزيارة بيونغ يانغ في أقرب وقت

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، رسميا لزيارة بيونغ يانغ، في أقرب وقت ممكن.

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم السبت، أن "كيم جونغ-أون وجه الدعوة للرئيس مون جيه-إن لزيارة بيونغ يانغ، عبر خطاب سلمته كيم يو-جونغ الشقيقة الأصغر لزعيم كوريا الشمالية".

واستقبل رئيس كوريا الجنوبية، وفدا من كوريا الشمالية يضم شقيقة كيم جونغ أون، التي تزور البلاد للمرة الأولى، في القصر الرئاسي.

هذا وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" بأن رئيس كوريا الجنوبية وعد بزيارة بيونغ يانغ، لدى توفر الظروف الملائمة.

كما دعا رئيس كوريا الجنوبية الزعيم الكوري الشمالي إلى فتح حوار مع واشنطن.

وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة قد كشفت أمس الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يعتزم توجيه دعوة لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، للقيام بزيارة رسمية لبيونغ يانغ.

ونقلت قناة "CNN"، عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون، التي تزور مع وفد من كوريا الشمالية، الجارة الجنوبية، أنه من المرجح أن تدعو مون جيه-إن لزيارة بيونغ يانغ.

المصدر: وكالات

نادر همامي