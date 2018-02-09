ألمانيا.. المؤبد على طالب لجوء أفغاني قتل مواطنة بلاده لاعتناقها المسيحية

حكمت محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد على طالب لجوء أفغاني طعن حتى الموت مواطنة بلاده وهي أم لأربعة أطفال لأنها اعتنقت المسيحية.

وقتل الشاب البالغ من العمر 30 عاما امرأة (38 عاما) أمام اثنين من أطفالها، تتراوح أعمارهما بين 5 و 11 عاما، خارج مركز تجاري في مدينة برين آم شيمزي الجنوبية في أبريل/نيسان الماضي.

واستخدم الجاني في تنفيذ جريمة القتل شفرة طولها 20 سنتيمترا، لطعن ضحيته 16 مرة. وقد حاول المارة دون جدوى منع الجريمة.

وأفادت النيابة العامة في بلدة تراونشتاين بأن المتهم كان غاضبا لتخليها عن الإسلام.

وقد أكد المدعي العام خلال المحاكمة أن المرأة سألت الرجل في وقت سابق عما إذا كان يريد اعتناق المسيحية هو الآخر، وهذا أمر "لا يمكن التوفيق بينه وبين عقيدته الإسلامية"، حسب قولهم.

وادعى الرجل، إثر القبض عليه، أنه تصرف بدافع من الإحباط، خصوصا بعد رفض طلبه للجوء، وتوقع طرده من البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن محامي المتهم طلب من القضاة الرأفة قائلا، إن موكله كان يعيش حياة صعبة وتعرض لأعمال عنف منذ سن مبكرة. وقدم قاتل المرأة اعتذاره لأسرة ضحيته في مداخلاته النهائية خلال المحاكمة.

وبإمكان المحكوم بالمؤبد في ألمانيا أن يطلب الإفراج المشروط بعد 15 عاما وراء القضبان. لكن في هذه الحالة شدد القضاة على "خطورة الجريمة"، ما يعني أنه من غير المحتمل أن يحصل على الإفراج المبكر، بحسب الوكالة.

المصدر: أ ف ب

قدري يوسف