رئيس وزراء الهند يزور فلسطين ومنطقة الخليج

يتوجه رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، السبت، إلى الأراضي الفلسطينية ومنطقة الخليج في جولة تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

ووصل مودي في وقت سابق من الجمعة، إلى الأردن فيما يسافر يوم السبت إلى رام الله بالضفة الغربية المحتلة، علما أنه وخلال زيارته لإسرائيل العام الماضي لم يتوجه إلى مقر السلطة الفلسطينية.

وصلنا في عمان . انا ممتن جداً لجلالة الملك عبدالله الثاني لتسهيل الطيران والوصول pic.twitter.com/S6uXz91tXB — Narendra Modi (@narendramodi) 9 февраля 2018 г.

كما تشمل جولة رئيس الوزراء الهندي الإمارات وسلطنة عمان.

I will be undertaking bilateral visits to Palestine, United Arab Emirates and Oman from 9th to 12th February. The Gulf and West Asian region is a key priority in our external engagement. We enjoy vibrant multi-dimensional ties with the countries there. — Narendra Modi (@narendramodi) 8 февраля 2018 г.

وقال مودي في تغريدة على تويتر "أتطلع لمباحثاتي مع الرئيس محمود عباس وأؤكد دعمنا للشعب الفلسطيني وتنمية فلسطين".

Looking forward to my discussions with President Mahmoud Abbas and reaffirming our support for the Palestinian people and the development of Palestine. https://t.co/Kq3smWsJp9 — Narendra Modi (@narendramodi) 8 февраля 2018 г.

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وازدهرت العلاقات بين الهند وإسرائيل خلال ولاية مودي الذي يعتبر حزبه إسرائيل حليفا طبيعيا في مواجهة التطرف، لكن مسؤولين هنود يقولون إن نيودلهي مستمرة في تأييد القضية الفلسطينية وأن زيارة مودي تهدف للمساعدة في تعزيز قدرات الفلسطينيين في مجالات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

وكانت الهند بين أكثر من 120 دولة صوتت لصالح مشروع قرار في ديسمبر 2017 يدعو الولايات المتحدة للتخلي عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي