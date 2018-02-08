باكستان تبني حاجزا عازلا عند حدودها مع أفغانستان

بدأت السلطات الباكستانية ببناء حاجز على امتداد الحدود الأفغانية الباكستانية في مشارف مدينة تشامان بإقليم بلوشستان غرب البلاد.

وأوضحت السلطات أن القرار جاء في أعقاب مفاوضات في تشامان شارك فيها ممثلون عن الأجهزة الأمنية الباكستانية وشيوخ القرى المجاورة وأن الحاجز يهدف إلى وقف تسلل الإرهابيين من الجانب الأفغاني.

وأكد مصدر أمني أن جزءا من السكان المحليين سيتم نقلهم إلى مناطق باكستانية أخرى، بعد تعويضهم من الحكومة .

وتقول باكستان إن مسلحي حركة طالبان الباكستانية يعملون انطلاقا من الأرض الأفغانية وتحملهم المسؤولية عن سلسلة الهجمات التي شهدتها البلاد في العام الماضي وتدعو كابل إلى تصفية "ملاذات" المتشددين.

من جهتها تتهم أفغانستان إسلام آباد بإيواء قيادات حركة طالبان الأفغانية التي تحارب حكومة كابل.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين