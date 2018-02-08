زعيم كوريا الشمالية: أصبحنا قوة عسكرية من المستوى العالمي!

أقيم في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس الجيش الشعبي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وأعلن كيم جونغ أون، الذي حضر العرض العسكري برفقة زوجته لي سول جو: "أصبحنا قادرين على أن نعرض للعالم تصنيفنا كقوة عسكرية من المستوى العالمي".

وأقيم هذا العرض العسكري قبل نحو 24 ساعة من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية. ومن المقرر أن تتوجه إلى الأولمبياد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، ضمن الوفد الرسمي لبلادها، الذي من المتوقع أن يستقبله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

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ولفتت وسائل إعلام، وخاصة الكورية الجنوبية منها، إلى أن العرض العسكري كان أكثر تواضعا بالمقارنة مع العروض العسكرية السابقة. وحسب معطيات الإعلام الكوري الجنوبي، شارك فيه 13 ألف عسكري، واستمر العرض نحو ساعة ونصف الساعة، فيما استمر العرض العسكري الأخير في 15 أبريل/نيسان الماضي 3 ساعات وكان أكبر حجما.

ولم يعرض التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية بثا مباشرا للعرض. ولم تعرض خلاله أي أنظمة صاروخية، وشاركت فيه دبابات وأنظمة مدفعية ومدرعات فقط، حسبما بينته مقاطع فيديو للعرض.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف