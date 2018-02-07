شقيقة كيم جونغ أون ضمن وفد بلادها إلى أولمبياد بيونغ تشانغ

ذكر مسؤولون في وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أبلغت سيؤول بنيتها ضم كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي إلى الوفد الذاهب إلى أولمبياد بيونغ تشانغ.

وحسب الوزارة الكورية الجنوبية، فإن الوفد الكوري الشمالي سيضم أيضا رئيس لجنة الدولة للإرشادات الرياضية تشوي هوي، ورئيس لجنة الوحدة والسلام لي سون كوان، الذي ترأس الوفد الكوري الشمالي إلى المفاوضات مع كوريا الجنوبية.

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وسيترأس الوفد الأولمبي لكوريا الشمالية المسؤول الحزبي البارز، رئيس الجمعية الشعبية العليا كيم يونغ نام.

ورحبت رئاسة كوريا الجنوبية بإعلان بيونغ يانغ عن إرسال شقيقة كيم جونغ أون إلى أولمبياد بيونغ تشانغ ضمن وفد البلاد، معتبرة اياه دليلا على عزم كوريا الشمالية على تخفيض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وستكون زيارة شقيقة كيم جونغ أون، التي تترأس قسم الدعاية في حزب العمال الكوري، أول زيارة لفرد من أسرة الزعيم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف