سيئول: وفد رفيع من بيونغ يانغ سيحضر الأولمبياد الشتوي

أفادت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية بأن الرئيس الفخري لكوريا الشمالية كيم يونغ-نام سيحضر فعاليات الأولمبياد الشتوي المزمع في سيئول في التاسع من فبراير الجاري.

وأكدت الوزارة أن "رئيس مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي سيصل الجمعة المقبل إلى العاصمة سيئول على رأس وفد رفيع يتكون من 22 عضوا، في زيارة تستغرق 3 أيام".

وتبدأ الألعاب الأولمبية الجمعة، وتنتهي يوم الـ25 فبراير/شباط الجاري، وتأمل حكومة سيئول في عقد محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين.

المصدر: رويترز