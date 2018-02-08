وسائل إعلام يابانية تتحدث عن حشود عسكرية وسط بيونغ يانغ!

ذكرت وكالة أنباء "Kyodo" أنه تم رصد حشود كبيرة من الآليات العسكرية الخميس وسط العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، حيث تنظم في العادة الاستعراضات العسكرية.

واستندت وكالة الأنباء اليابانية فيما أفادت به إلى مواطن أجنبي مقيم في بيونغ يانغ حاليا، كان نشر في صفحته على تويتر، صورا فوتوغرافية للآليات العسكرية.

إقرأ المزيد

وتحدثت وسائل الإعلام اليابانية والغربية في الأيام الأخيرة عن أن كوريا الشمالية ستنظم في 8 فبراير/شباط، قبل يوم من افتتاح أولمبياد الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية، في عاصمتها استعراضا عسكريا ضخما.

وقد يكون هذا الاستعراض العسكري مكرسا للاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس الجيش الشعبي في كوريا الشمالية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق في كوريا الجنوبية، استنادا إلى استطلاع فضائي، أن تدريبات للعرض العسكري تجري على قدم وساق في مطار يقع في محيط بيونغ يانغ، يشارك فيها نحو 12 ألف عسكري و600 آلية عسكرية.

المصدر: تاس

محمد الطاهر