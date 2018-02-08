شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحضر الجمعة مراسم افتتاح الأولمبياد في كوريا الجنوبية

قالت سيئول إن أخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستصل غدا الجمعة إلى مطار إينتشون الدولي لتصبح أول عضو في العائلة الحاكمة للشمال تزور الجنوب منذ انتهاء الحرب بين الكوريتين.

وأضافت وزارة التوحيد في سيئول أن كيم يو جونغ والوفد المرافق لها سيغادرون بيونغ يانغ على متن طائرة خاصة وسيصلون إلى الجنوب في 4:30 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش غدا الجمعة.

وكانت الوزارة أفادت سابقا بأن كيم يو جونغ والمسؤولين الكبار الآخرين من كوريا الشمالية سيقومون بزيارة إلى كوريا الجنوبية لحضور مراسم افتتاح الألعاب الشتوية الأولمبية في بيونغ تشانغ غدا الجمعة.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا