أنقرة: تركيا استوفت الشروط الأوروبية لإلغاء التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي

قال إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا استوفت 72 معيارا، وضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل سفر الأتراك إلى بلدان الاتحاد.

وأضاف قالين خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة إن سفر المواطنين الأتراك إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات دخول في 2018 سيعطي قوة دفع جديدة لعلاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الحكومة التركية سلمت جميع الوثائق الخاصة بهذا الشأن إلى بروكسل.

وقد أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء أن قياديين في الاتحاد الأوروبي سيلتقون مع أردوغان في 26 مارس القادم في مدينة "فارنا" البلغارية في محاولة لإصلاح العلاقات المتوترة بين الجانبين.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي توترا وتبادل للاتهامات منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا عام 2016، لكن الاتحاد الأوروبي يعتمد أيضا على تركيا التي تضم ثاني أكبر جيش في حلف الناتو في دعم الأمن داخل الاتحاد وإحكام السيطرة على الهجرة من الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة