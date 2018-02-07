توقيف العشرات في حملات لمحاربة الإرهاب في تركيا

أوقفت السلطات التركية صباح الأربعاء في ولايتي إسطنبول ومرسين عشرات المشبوهين بانتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، أطلقت حملة لتوقيف 43 مشبوها بصلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، وتمكنت من ضبط 31 منهم فيما يستمر البحث عن الباقين.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وخلال المداهمات، عثرت الشرطة في منازل المطلوبين على مسدسات وبنادق صيد والكثير من الذخائر، إضافة إلى وثائق تنظيمية.

وفي ولاية مرسين جنوبي البلاد أوقفت قيادة الدرك 3 مطلوبين أجانب يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت قوات الأمن أن الثلاثة دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية بعد أن مني "داعش" بهزائم متتالية في سوريا والعراق، مرجحة انتماءهم إلى وحدة إعدام تابعة لـ"داعش".

يذكر أن تركيا شهدت في الفترة الأخيرة سلسلة من الحملات الأمنية، استهدفت مشبوهين بالارتباط بـ"داعش"، ومناهضين لعملية "غصن الزيتون" التي يخوضها الجيش التركي شمالي سوريا.

المصدر: الأناضول

متري سعيد