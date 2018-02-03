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الأمن التركي يقبض على 88 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ "داعش"

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الأمن التركي يقبض على 88 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ
Reuters Kenan Gurbuz
قوات الأمن التركي - أرشيف
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ألقت قوات الأمن التركي القبض على 82 شخصا بينهم 77 أجنبيا، في مدينة إسطنبول، للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش".

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عمليات متزامنة على 16 عنوانا في إسطنبول، استهدفت خلالها أشخاصا يشتبه في قيامهم بأنشطة باسم التنظيم.

وأضافت أن العمليات جرت لتحييد مشتبهين آخرين سبق لهم التوجه إلى مناطق تشهد صراعات في سوريا والعراق لتنفيذ عمليات داخل البلاد.

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صورة أرشيفية اعتقال 20 مشتبها بانتمائهم لـ "داعش" في إسطنبول

وبينت المعلومات أن الأمن ضبط مواد رقمية ووثائق متعلقة بداعش، في إطار عملياته.

المصدر: الأناضول

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