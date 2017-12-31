اعتقال 20 مشتبها بانتمائهم لـ "داعش" في إسطنبول

أوقفت السلطات التركية، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول، 20 شخصا بينهم 15 أجنبيا، للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"الإرهابي.

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وبحسب مصادر أمنية، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، أطلقت حملة ضد مجموعة من الأشخاص يشتبه بارتباطهم بقيادات التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وأضافت المصادر أن الموقوفين كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية ليلة رأس السنة الميلادية. وأجرت فرق مكافحة الإرهاب 4 حملات مداهمة متزامنة في 3 مناطق مختلفة بالمدينة.

وعثرت الفرق في منازل المشتبه بهم، على العديد من الوثائق التنظيمية، وتم اقتيادهم فور توقيفهم إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال التحقيقات معهم.

وتقوم تركيا بتشديد الإجراءات الأمنية مع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الإرهابي على ناد ليلي في إسطنبول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، أسفر عن مقتل 39 شخصا.

المصدر: وكالات

رُبى آغا