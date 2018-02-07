آخر نكتة من الممثل جيم كيري؟!

حذف الممثل الهوليودي جيم كيري صفحته من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودافعه في ذلك الاحتجاج على "التدخل" الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الممثل الأمريكي الغاضب، المعروف بأدواره الهزلية، كتب في "تويتر" معلنا على الملأ:"أنا أبيع أسهمي في فيسبوك، وأحذف صفحتي، لأن هذه الشركة اعتاشت على تدخل روسيا في انتخاباتنا، وهي حتى الوقت الراهن لم تفعل عمليا أي شيء لتصحيح الوضع".

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebookpic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) February 6, 2018

ولم تشف هذه الخطوة غليل جيم كيري، فأتبعها بدعوة المستثمرين الآخرين "الذين يحتاطون للمستقبل" إلى الاقتداء به.

وزاد من احتجاجه على القضية التي توصف بأنها بمثابة مطاردة الأشباح، بخطوة ثالثة تمثلت في إرفاق إعلانه عن موقفه "الانتقامي" برسم لصاحب شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ مع توقيع "fakebook"!

المصدر:lenta.ru

محمد الطاهر