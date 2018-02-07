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مصرع شخص بحريق داخل مبنى سكني في لندن

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مصرع شخص بحريق داخل مبنى سكني في لندن
Reuters Mary Turner
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه الثلاثاء في حريق بمبنى سكني في منطقة هولاند بارك جاردنز غربي العاصمة البريطانية لندن.

وذكر إطفاء لندن أنه تلقى بلاغا في تمام الساعة 21:44 بتوقيت غرينتش بحريق في أحد المنازل، وأنه أجلى السكان من المبنى والتحقيق مستمر للكشف عن سبب الحريق.

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وأضاف أن نحو 12 سيارة إطفاء وحوالي 80 من رجال الإطفاء شاركوا في إخماد الحريق، وإجلاء السكان المحاصرين عن المبنى.

ولفت إلى أن الحريق تسبب بأضرار جسيمة لبعض الشقق المجاورة وأن السلطات أخلت نحو 8 مبان مجاورة قبل أن تسيطر فرق الإطفاء على الحريق وتخمده بالكامل.

المصدر: رويترز

أحمد باديان

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