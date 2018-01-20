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قتيلان وعشرات الجرحى في حريق وسط براغ

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قتيلان وعشرات الجرحى في حريق وسط براغ
Reuters Petr Josek Snr
حريق في براغ
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب عشرات آخرون في حريق ضخم طال فندقا وسط مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك.

وانتشر العشرات من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق الضخم، الذي اندلع في فندق "يوروستارز ديفيد"، للمساعدة في إجلاء النزلاء المحاصرين داخل المبنى الواقع بالقرب من المسرح الوطني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتوقع بيتر كولوش مدير خدمات الطوارئ الطبية في براغ ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب شدة الحريق.

المصدر: وكالات

علي جعفر

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