قتيلان وعشرات الجرحى في حريق وسط براغ

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب عشرات آخرون في حريق ضخم طال فندقا وسط مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك.

وانتشر العشرات من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق الضخم، الذي اندلع في فندق "يوروستارز ديفيد"، للمساعدة في إجلاء النزلاء المحاصرين داخل المبنى الواقع بالقرب من المسرح الوطني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

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Hotel fire in #Prague city center injuries around 40 with at least 2 deaths — reports pic.twitter.com/UESFWsfp4b — Vocal Europe (@thevocaleurope) January 20, 2018

وتوقع بيتر كولوش مدير خدمات الطوارئ الطبية في براغ ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب شدة الحريق.

At least two dead and 7 seriously injured, with 40 others suffering from smoke inhalation after blaze engulfs hotel in Prague Czech republic. pic.twitter.com/Oq3ZKjAL8O — News_Executive (@News_Executive) January 20, 2018

المصدر: وكالات

علي جعفر