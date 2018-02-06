البنتاغون: الحرب الأفغانية تكلف 45 مليار دولار سنويا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الحرب الأفغانية تكلف دافعي الضرائب الأمريكيين 45 مليار دولار سنويا، والذين قد يستمرون بدفع المزيد لسنوات قادمة.

وقال راندال سكريفر، كبير مسؤولي الشؤون الآسيوية في البنتاغون، أمام مجلس الشيوخ، أن مبلغ الـ 45 مليار هذا العام يشمل 5 مليارات لدعم القوات الأفغانية و13 مليار للقوات الأمريكية داخل أفغانستان، والمتبقي للدعم اللوجستي، إلى جانب جزء كبير- 780 مليون دولار، مخصصة للمعونة الاقتصادية.

وشكك المشرعون خلال الجلسة من احتمال الانتصار في أفغانستان خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب، في أطول حرب دخلتها البلاد، والمستمرة منذ حوالي 17 عاما.

وعقدت جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عقب موجة من الهجمات المسلحة الدموية في كابل، والتي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص.

وتعد هذه التكاليف أقل مما كانت عليه خلال أصعب مراحل الحرب بين عامي 2010 و2012، عندما كان يتواجد 100 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، وهو ما كلف دافعي الضرائب الأميركيين وقتها 100 مليار دولار سنويا، بينما يتواجد حاليا حوالى 16 ألف جندي أمريكي هناك.

المصدر: أ ب

علي جعفر