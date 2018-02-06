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إيفانكا إلى بيونغ تشانغ لاختتام دورة الألعاب الأولمبية

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إيفانكا إلى بيونغ تشانغ لاختتام دورة الألعاب الأولمبية
Reuters Gary Cameron
إيفانكا ترامب
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إيفانكا ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستشارك في حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ.

ونقلت القناة عن مصدر بالبيت الأبيض الأمريكي، أن "إيفانكا ستقود الوفد الأمريكي لدى زيارتها إلى كوريا الجنوبية" في الحفل الختامي.

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ولفتت القناة إلى أن حضور إيفانكا المرتقب لحفل الاختتام جاء بطلب من والدها ترامب ومن اللجنة الأولمبية الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، يوم الجمعة الموافق 9 فبراير/شباط الجاري.

المصدر: يونهاب

أحمد باديان

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