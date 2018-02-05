مفتشو "وادا" يعرقلون تدريب منتخب السيدات الروسي للهوكي في بيونغ تشانغ

أدى تدخل مفتشي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ("وادا") لإعاقة أول حصة تدريبية لمنتخب السيدات الروسي للهوكي تحضيرا للألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.

وذكر مدرب المنتخب الروسي أليكسي تشيستياكوف في حديث لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية أن عددا من اللاعبات تغيبن عن الحصة التدريبية الأولى للمنتخب بعد وصولهن إلى بيونغ تشانغ إذ طالب مفتشو الوكالة 16 لاعبة بالخضوع للفحوصات لكشف المنشطات قبل ساعتين فقط من بدء التدريب.

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وأضاف المدرب أن عددا من الفتيات لم يتمكنّ من العودة قبل بدء التدريبات.

وتجدر الإشارة إلى أن مباريات هوكي الجليد للسيدات في إطار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تنطلق في 10 فبراير/شباط الجاري. ويبدأ المنتخب الروسي للسيدات مبارياته يوم 11 فبراير/شباط، حيث سيواجه نظيره الكندي.

المصدر: ماتش تي في

أنطون زوييف