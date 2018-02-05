تيلرسون يعلق على احتمال الاجتماع بمسؤولين كوريين شماليين
Reuters
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علق وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على لقاء محتمل مع مسؤولين من كوريا الشمالية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستنطلق الأسبوع القادم في كوريا الجنوبية.
وجاء التعليق ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين على تيلرسون خلال زيارته لعاصمة بيرو، ضمن جولة في أمريكا اللاتينية.
وقال الوزير الأمريكي: "فيما يتعلق برحلة نائب الرئيس (الأمريكي مايك بينس) إلى دورة الألعاب الأولمبية وعما إذا كانت هناك فرصة لعقد اجتماع مع (مسؤولين من) كوريا الشمالية، أعتقد أننا سننتظر ماذا سيحدث".
المصدر: رويترز
علي جعفر
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