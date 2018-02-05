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ترامب يحذر من التباطؤ في حسم "قانون داكا"

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ترامب يحذر من التباطؤ في حسم
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من التباطؤ أو اتخاذ قرار بقبول لاجئي "داكا" دون مراعاة أمن الحدود والجدار، معتبرا ذلك "مضيعة للوقت".

وكتب ترامب على "تويتر": "الخامس من مارس/آذار يقترب، وعلى ما يبدو أن الديمقراطيين لا يكترثون بمصير (داكا)".

ودعا ترامب المسؤولين عن الملف إلى الإسراع بإبرام اتفاق يحدد مصير مئات الآلاف من اللاجئين.

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يذكر أن ترامب ألغى برنامجا يوفر الحماية للمهاجرين القاصرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالا، ويعرف البرنامج بـ "داكا".

ويمنع البرنامج، الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ترحيل مئات الآلاف من القاصرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة، ويسمح لهم بالبقاء للعمل أو الدراسة.

المصدر: twitter.com/realdonaldtrump

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