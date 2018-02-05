مراسلنا: إطلاق نار في محيط مقر الرئاسة الإيرانية

أفاد مراسلنا في طهران بأن محيط مقر الرئاسة الإيرانية شهد إطلاق نار إثر محاولة شخص يحمل ساطورا عبور حاجز أمني.

ونقل مراسلنا عن مصادر مطلعة أن المهاجم (35 عاما) الذي كان يحمل ساطورا اجتاز الحاجز الأمني الثاني في مقر الرئاسة، ولم يكترث لتحذيرات رجال الأمن مما اضطرهم لإطلاق النار تجاهه، بعد أن تسبب بإصابات في صفوف قوى الأمن في مقر الرئاسة.

ووفق مراسلنا فإن المهاجم كان يرتدي كفنا.

وقال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، إن رجال الأمن أصابوا المهاجم بجروح إثر إطلاق النار عليه، والتحقيقات جارية لمعرفة هويته ودوافعه.

ويأتي هذا الهجوم قبل يوم واحد من عقد الرئيس حسن روحاني مؤتمرا صحفيا في ذات المقر.

المصدر: RT

نتاليا عبدالله