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مصرع شخصين في منتجع إيطالي للتزلج بسبب انهيار الثلوج

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مصرع شخصين في منتجع إيطالي للتزلج بسبب انهيار الثلوج
Reuters
صورة من الارشيف
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قتل شخصان، نتيجة انهيار الثلوج المتراكمة على الجبال، في منتجع للتزلج في المنطقة الوسطى من إيطاليا.

وأفادت صحيفة "لوكال"، بأن الحادث وقع في منتجع Campo Felice الذي يبعد 120 كم عن روما.

وأشارت إلى إصابة شخص ثالث في الحادث. وقالت الصحيفة، إن الثلاثة كانوا يتزلجون على الثلج في الجبال في مسارات غير مخصصة لذلك.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

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