قتيل ومصابون في أقوى عاصفة ثلجية في موسكو

أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بوفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح بسبب سقوط شجرة وانقطاع خط توصيل الكهرباء يوم أمس السبت وسط عاصفة ثلجية عارمة تضرب العاصمة الروسية أمس واليوم.

وحذر العمدة أهالي موسكو الأحد، من احتمال تدهور الطقس في الساعات القادمة، قائلا عبر حساب له في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: " وفقا للمعطيات الأخيرة، سقطت 360 شجرة. واليوم، على ما يبدو، سيكون الوضع أسوأ. ومن المتوقع حدوث تساقط ثلجي كثيف بالإضافة إلى رياح شديدة تصل سرعتها لـ20 مترا في الثانية. لذلك يجب الابتعاد عن الأشجار والأسلاك".

هذا وشهدت الليلة الماضية هطول أكثر من نصف المعدل الشهري من الثلج في موسكو، ما يعادل 19 ميلمترا من الثلج، في أقوى تساقط ثلجي سجل في العاصمة الروسية منذ بدء رصد الأحوال الجوية فيها.

Аномальный снегопад в Москве побил рекорд 1957 года по числу осадков, отменил и задержал десятки авиарейсов и повалил деревья pic.twitter.com/Dcl5ZPAF3p — НТВ (@ntvru) 4 февраля 2018 г.

وأدت العاصفة إلى انخفاض مستوى الرؤية في الطرق حتى 300-600 متر، إضافة إلى تأجيل عشرات الرحلات الجوية، وإلغاء 16 رحلة أخرى في مطارات موسكو اليوم الأحد، بالإضافة إلى تأجيل عدد من القطارات.

وفي مقاطعة موسكو والمقاطعات المجاورة التي طالتها العاصفة الثلجية أيضا، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 16 ألف مواطن في 170 بلدة ومدينة.

وتعمل وزارة الطوارئ وغيرها من الخدمات البلدية على إزالة آثار العاصفة من كافة الطرقات والمرافق العامة.

المصدر: وكالات

متري سعيد