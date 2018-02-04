الحرس الثوري الإيراني يعتقل شخصين حرّضا على الاحتجاج

اعتقل الحرس الثوري الإيراني شخصين في مدينة محلات بالمحافظة المركزية، بتهم إعادة الزخم للاحتجاجات، التي اجتاحت إيران الشهر الماضي.

وقال الحرس الثوري في بيان: "المعتقلان كانا ضمن مجموعة أطلقت على نفسها (restart)، وقد اعترف المعتقلان بارتباطهما بجماعة معادية لإيران في الخارج".

وأشار البيان إلى أن اعتقال المتهمين تم خلال محاولتهما الإضرار بأماكن عامة ودينية، كما اعترفا بإضرام النار في منزل إمام جمعة المدينة وأقدما على كتابة شعارات معادية للنظام خلال الأيام الماضية".

إقرأ المزيد

وقال نائب قائد الحرس في مدينة أصفهان العميد مجتبى فدا: "المعتقل الأول مراسل قناة (راديو فردا)، وهي إذاعة معارضة ناطقة بالفارسية تبث من مدينة براغ في التشيك تمولها أمريكا".. " والمعتقل كان ينقل الأخبار والمعلومات لحظة بلحظة إلى الخارج".

وأكد فدا أن "المعتقلين كانا يعملان، وبحوزتهما هواتف جوال باهظة الثمن"، مشيرا إلى أنهما "كانا يتناولان المشروبات الكحولية" عند مشاركتهما في الاحتجاجات.

المصدر: RT

عمر هواش