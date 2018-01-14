القضاء الإيراني يكشف حصيلة القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة

أعلن القضاء الإيراني اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بلغ 455 شخصا في أرجاء البلاد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، في تصريح صحفي، إن عدد قتلى الأحداث الأخيرة في البلاد بلغ 25 شخصا، مشيرا إلى أنه لم يقتل أحدا منهم برصاص الشرطة.

وأوضح المتحدث أنه وفقا للمعلومات الأولية واستخبارات الحرس الثوري فقد تم اعتقال عدد من الأشخاص باعتبارهم موجهين ومتصدرين لأعمال الشغب كما صدرت أحكام اعتقال مؤقتة بحق 622 شخصا خلال ثلاثة أيام من أحداث الشغب في البلاد فيما أفرج عن عدد منهم.

وأضاف أنه تم التأكيد على جميع المدعين العامين وقوات الشرطة بإطلاق سراح الأبرياء، حيث أن عددا كبيرا قد تم الإفراج عنهم بالفعل خلال مرحلتين.

ولفت إلى أن "الذين خرجوا لعرض مطالبهم ولم يكونوا مدفوعين من قبل الأعداء أو الشبان المغرر بهم ولم يحرقوا علما أو مسجدا ولم يتسببوا في بخسائر فسيتم فصلهم وفي حال اعتقالهم لن يدخلوا السجن ولن يتم فتح ملف لهم".

المصدر: RT