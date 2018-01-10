إيران تندد بقرار مجلس النواب الأمريكي الداعم للاحتجاجات

أدانت إيران تبني مجلس النواب الأمريكي قرارا يدعم التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها محافظات عدة في الجمهورية الإسلامية في الآونة الأخيرة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي وصفه القرار "تدخلا" في الشؤون البلاد الداخلية.

وقال قاسمي: "هكذا تحركات وبما فيها إصدار قرارات وتصریحات وتحركات عدائیة من جانب حكومة هذا البلد (الولايات المتحدة) ضد الشعب الإیراني تكشف عن نزعة التدخل للإدارة الأمريكية والتي شاهدها مرارا شعبنا على مرّ العقود الأخیرة".

ويؤكد نص القرار الذي أقر بإجماع شبه تام دعم الكونغرس "للشعب الإيراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية ضد نظام قمعي وفاسد".

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كما يؤكد النص، أن المجلس "يدين الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان والأنشطة الخارجية المزعزعة للاستقرار التي ترتكبها السلطات بحق الإيرانيين".

يذكر أن عشرات المدن الإيرانية شهدت أواخر ديسمبر/كانون الأول تظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 21 قتيلا واعتقال المئات.

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وبدأت الاحتجاجات في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، رافعة مطالب اقتصادية قبل أن تتحول إلى حراك شعبي ضد الحكومة برمتها وتشهد أعمال عنف واعتداءات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

ودعا النواب الأمريكيون في النص إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي