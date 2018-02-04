إسرائيل تنذر المهاجرين الأفارقة بالمغادرة

باشرت السلطات الإسرائيلية بتوجيه مذكرات إلى آلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين تنذرهم بالمغادرة قبل نهاية شهر مارس/آذار تحت طائلة السجن.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن المذكرات الصادرة حتى الآن اقتصرت على رجال ليست لديهم عائلات، علما أن كل مهاجر يغادر "طوعا" سيحصل ضمن المهلة على تذكرة طيران و3500 دولار، وبخلافه سيتعرض للتوقيف والسجن لحين موافقته.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن مطلع السنة الحالية إطلاق برنامج لترحيل هؤلاء المهاجرين، عبر تخييرهم بين المغادرة طوعا أو سجنهم لفترة غير محددة.

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن النساء القاصرين ووالديهم ليسوا معنيين بخطة الحكومة، وتؤكد أرقام هيئة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية وجود أربعة آلاف طفل في وضع مخالف للقانون إلى جانب البالغين الـ38 ألفا غالبيتهم من إريتريا والسودان.

وتشهد إسرائيل منذ أسابيع احتجاجات ضد هذا البرنامج، فيما طالبت عرائض وقعها مؤخرا طيارون وجامعيون وناجون من المحرقة وأساتذة بوقف سياسة الترحيل هذه.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر