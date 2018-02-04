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مقتل جنديين تركيين وإصابة 5 في عملية "غصن الزيتون"

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مقتل جنديين تركيين وإصابة 5 في عملية
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
تشييع ضابط تركي قتل في عفرين بسوريا
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قتل جنديان تركيان وأصيب 5 آخرون خلال العملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وجاء في بيان هيئة الأركان التركية: "أثناء تنفيذ عمليات (غصن الزيتون) في عفرين قتل جنديان من رفاقنا".

وارتفع بذلك عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا منذ بدء عمليات الجيش التركي ضد المسلحين الأكراد في سوريا، ليصل إلى 14 عسكريا.

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وأطلقت أنقرة عملية عسكرية شاركت فيها كافة الوحدات التركية بالإضافة إلى "الجيش السوري الحر" في الـ20 يناير/كانون الثاني داخل المنطقة الحدودية مع سوريا، وتحديدا في بلدة عفرين السورية ضد "الأكراد".

وأدانت الحكومة السورية العملية التركية، مذكرة بأن عفرين جزء من أراضيها، فيما دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واحترام وحدة الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي

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