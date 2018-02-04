احتجاجات في أثينا على "تسوية متوقعة" حول اسم مقدونيا

تجمع عشرات الآلاف من اليونانيين في أثينا احتجاجا على استخدام اسم مقدونيا في أي تسوية مستقبلية مع الجمهورية اليوغسلافية السابقة لإنهاء نزاع على الاسم المستمر منذ عقود.

وحمل المتظاهرون المتجمهرون خارج مقر البرلمان لافتة كبيرة تحت عنوان "مقدونيا تعني اليونان"، كما رفعوا أعلام اليونان ولافتات كتب عليها "ارفعوا أيديكم عن مقدونيا".

وتعترض اليونان على اسم مقدونيا لأن هناك إقليما في اليونان يحمل الاسم نفسه، وتعتبر أن استخدام جارتها الشمالية لهذا الاسم إضافة لبنود خلافية في الدستور المقدوني تنطوي على مطالبات بالسيادة على أراض يونانية.

وفشلت جهود الدولتين في حل النزاع، الأمر الذي عرقل مساعي مقدونيا للانضمام لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، علما أن الخلاف قائم منذ انفصال الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان عن يوغوسلافيا في 1991.

ومن نتائج الاعتراضات اليونانية اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" لدى الأمم المتحدة بشكل مبدئي في عام 1993، وبقي اسمها حتى الآن لدى المنظمة الدولية بهذا الشكل.

المصدر: رويترز

علي جعفر