انتشال جثث 20 مهاجرا قبالة السواحل المغربية

انتشلت دوريات خفر السواحل المغربي السبت جثث 20 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء، بعدما رصدتها وأبلغت عنها سفينة إسبانية.

أفاد بذلك ناطق باسم إدارة جيب مليلية الإسباني اليوم الأحد، موضحا أن طاقم السفينة رصد الجثث وأبلغ سلطات المغرب وإسبانيا.

وأضاف المسؤول أن طاقم السفينة قدر عدد الجثث التي انتشلتها الدوريات المغربية في المياه الإقليمية للمغرب بنحو 20 جثة.

ولم يصدر المغرب حتى الآن أرقاما دقيقة تتعلق بهؤلاء الضحايا.

وباتت إسبانيا ثاني نقطة دخول للمهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا، بحسب منظمة الهجرة الدولية، إذ وصل إليها 1279 مهاجرا عبر البحر منذ بداية السنة، مقابل 4256 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا.

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وقدرت المنظمة بـ243 مهاجرا ممن لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، ولا تشمل هذه الأرقام جثث المهاجرين التي عثر عليها أمس السبت.

بدورها، أشارت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex)، إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وفدوا إلى إسبانيا عام 2017، ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2016 وبلغ 22.9 ألف شخص، ما يضعها في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا واليونان.

المصدر: أ ف ب + وكالات

متري سعيد