قتلى وجرحى بتصادم قطارين في الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل شخصين وإصابة نحو 50 آخرين في حادث تصادم قطارين في كارولينا الجنوبية شرق الولايات المتحدة.

LexCo emergency officials on scene of train collision & derailment near Charleston Hwy and Pine Ridge Rd. Media staging to be held at @SCEMD parking lot. pic.twitter.com/NYggZK1P29 — @CountyofLexington (@CountyLex) ٤ فبراير، ٢٠١٨

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وذكرت وكالة أنباء مقاطعة "ليكسينغتون" أن الحادث وقع في تمام الساعة 2:35 فجر الأحد، بالقرب من طريق "تشارلستون" السريع وطريق "باين ريدج"، مشيرة إلى أنه تم نقل نحو 50 شخصا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب ما ذكرت الوكالة، فإن القطار يعود لشركة "أمتراك"، وكان على متنه 138 راكبا و8 من أفراد الطاقم، وكان في طريقه لميامي قادما من نيويورك، قبل أن ينحرف عن مسارة ويصطدم بقطار شحن.

المصدر: وكالات

أحمد باديان