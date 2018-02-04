طهران: الجيشان السوري والعراقي عمقنا الاستراتيجي

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن الجيشين السوري والعراقي يشكلان العمق الاستراتيجي لإيران وأفضل استراتيجية لقتال العدو هي الاشتباك عن بُعد.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن الحسين سلامي نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قوله السبت، "من غير المنطقي أن يحصر أي بلد نطاق أمنه داخل حدود بلده ونحن نعتبر الجيشين السوري والعراقي العمق الاستراتيجي لنا. وأفضل استراتيجية للاشتباك مع العدو تكون عبر الاشتباك معه عن بُعد".

ولفت العميد سلامي إلى أن إيران أجرت تقييما "لكافة نقاط القوة والضعف والقدرات الجوية والبحرية "عند جبهة الاستكبار"، معتبرا أن خيار الحرب هو "خيار واقعي ونستعد له".

ونوّه سلامي بأن أحد خيارات مواجهة الأساطيل الأمريكية وحاملات الطّائرات لم يكن ببناء أساطيل مماثلة، بل كان زيادة نسبة الدّقة لدى الصواريخ الباليستية واستهداف هذه القطع البحرية بشكل دقيق ومحكم في حال اقترابها، "استراتيجيتنا هي الدّفاع لكننا نملك أيضا استراتيجية الهجوم، ويمكننا توجيه ضربات مكثفة لكل قواعد الأعداء كما يمكننا مواجهتهم في البحر".

المصدر: تسنيم

نتاليا عبدالله