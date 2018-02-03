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ترامب: التحقيق بشأن روسيا "عار على أمريكا"

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ترامب: التحقيق بشأن روسيا
AFP
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التحقيقات التي تجري في الولايات المتحدة بشأن روسيا، بأنها "عار على أمريكا"، وذلك وفق تغريدة نشرها ترامب على حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وقال ترامب معلقا على مذكرة نشرتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، تتهم كلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأميركية باستخدام معلومات غير دقيقة لاستصدار قرار بالتنصت على عضو في فريق ترامب، فيما يخص "التدخل الروسي" المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنها "تعيد الاعتبار لترامب".

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وأشارت المذكرة، التي سمح ترامب بنشرها أمس الجمعة، إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي "أظهر تحيزا واضحا" تجاه ترامب ودعم المرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون.

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وكتب ترامب: "مطاردة الساحرات (وأشباح) روسيا مستمرة وستستمر، لم يكن هناك تواطؤ (مع روسيا) أو عقبات (أمام التحقيق)، إنه عار على أمريكا!".

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم

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