رويترز: ترامب يوافق على تحويل مذكرة سرية للكونغرس تتهم الـ إف بي آي بالانحياز في التحقيقات ضده

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على تحويل مذكرة سرية من الحزب الجمهوري، إلى الكونغرس، تتهم مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل الأمريكية بالتحيز في التحقيقات ضده.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مصادر لم تذكرها أن الوثيقة ستسلم إلى لجنة في الكونغرس، قد تنشرها على الجمهور فيما بعد.

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ووفقا للمصادر، فإنه قد رفعت السرية عن المذكرة المكونة من أربع صفحات ومن المتوقع نشرها في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ويشير معد المذكرة، رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، ديفين نونيس، إلى أن (المذكرة) تبين اتخاذ وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي مواقف مسيسة إلى درجة كبيرة ضد الرئيس ترامب.

وتشير مصادر، إلى أن التقرير المؤلف من 4 صفحات فقط، سيكشف عن الانتهاكات فيما يتعلق بالتنصت غير القانوني على محادثات مؤيدي ترامب خلال سباق الانتخابات الرئاسية.

والحديث يدور على وجه الخصوص، حول المحادثات بين مايكل فلين، مستشار ترامب السابق، والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك.

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وسيضع قرار نشر المذكرة، البيت الأبيض على خط الصدام المباشر مع وزارة العدل، ومجتمع الاستخبارات الأوسع، والمشرعين الديمقراطيين، والعديد من الجمهوريين.

وتوقع أعضاء من الكونغرس اطلعوا على التقرير، حدوث حملة غربلة في صفوف الموظفين في عدد من الوزارات الأمريكية، لاسيما "في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل".

المصدر: وكالات