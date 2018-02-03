قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بانفجار وقع اليوم، داخل أحد المعامل بالمنطقة الصناعية في مدينة شيراز غربي إيران.

وذكرت وكالات الأنباء المحلية أن الانفجار وقع داخل أحد مراجل المعمل غير المتطابق للمواصفات، ما تسبب بتدمير سقف وجدران المصنع بالكامل، ومصرع العمال داخل المبنى.

وأضاف المصادر أن مبنى المصنع تدمر بنسبة 70 بالمئة، كما تضررت الوحدات المحيطة به، وبعد إنهاء رجال الإطفاء عملهم في موقع الانفجار باشرت الشرطة في التحقيق.

المصدر: وكالات

علي جعفر