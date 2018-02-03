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في سن الـ69 عاما رئيس فنلندا يرزق بابن ثالث

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في سن الـ69 عاما رئيس فنلندا يرزق بابن ثالث
Sputnik
الرئيس الفنلندي ساولي نينستي
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رزق الرئيس الفنلندي ساولي نينستي البالغ من العمر 69 عاما ، بالابن الثالث يوم أمس الجمعة.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة في فنلندا أن " الرئيس ساولي نينيستو وزوجته ييني هوكيو، رزقا في الساعة الثامنة مساء من يوم 2 فبراير بالتوقيت المحلي  (21.00 بتوقيت موسكو) بصبي". وأشار المكتب إلى أن الأم والطفل بخير وأن الأب حضر عملية الولادة.

وفي وقت سابق هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنلندي نينيستو على إعادة انتخابه من جديد كرئيس لبلاده.

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المصدر: غازيتا رو

ادوارد سافين

 

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