وزير خارجية فنلندا: لا خوف من روسيا

قال وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني إنه "ليس خائفا من روسيا وإن الروس يعرفون هذا الأمر جيدا، وينظرون له باحترام".

وأعرب الوزير في حديثه لصحيفة Pais عن ثقته بأن الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 18 مارس 2018 لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على سياسة هلسنكي.

وقال:"طبعا ما يجري في روسيا، هام ولكنه لن يحدد سياستنا".

وأشار إلى أنه لا يرى ضرورة لتشكيل جيش أوروبي موحد يصبح بديلا للناتو الذي يود أن يتواصل التعاون معه ويود أن تبقى "أبوابه مفتوحة لفنلندا".

وشرح سبب عدم انضمام بلاده حتى الآن إلى الحلف بالقول، إن الذين يؤيدون انضمامنا إلى الحلف، يقومون بذلك لخوفهم من روسيا، أما الذين لا يرغبون بذلك فيعتبرون أن العلاقات مع روسيا جيدة بدون ذلك.

وأضاف تيمو سويني، أن بلاده وقفت مع العقوبات ضد روسيا واضطرت إلى "دفع ثمن" الإجراءات الروسية المضادة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قد أعلن في وقت سابق، أن العلاقات بين موسكو وهلسنكي متينة وجيدة بالرغم من الصعوبات في الحياة السياسية الحالية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين