بعد 13 عاما.. ناسا تستعيد الاتصال بقمر اصطناعي ضائع

استعادت وكالة الفضاء الأمريكية" ناسا"، الاتصال بقمر اصطناعي بعد اختفائه عن مجال سيطرتها منذ 13 عاما.

والحديث يدور عن الجهاز الفضائي "إيماج IMAGE" الذي وضع على المدار عام 2000 في إطار برنامج علمي خاص بتنفيذ دراسات متكاملة للطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وتلقت ناسا القسم الرئيسي من المعلومات في عام 2002 وكانت الحالة التقنية للمعدات الموجودة في القمر الاصطناعي تسمح باستمرار عمله في الفضاء والمشاركة في مشاريع علمية أخرى.

ولكن فقد الاتصال فجأة مع الجهاز بشكل غير متوقع في عام 2005، وحاول الخبراء عدة مرات إعادة تشغيل نظام الاتصال لكن محاولاتهم باءت بالفشل، ولذلك قررت إدارة ناسا أنها فقدت الجهاز بشكل نهائي.

وفي أوائل يناير 2018، ظهر قمر اصطناعي فجأة في مجال رؤية أحد هواة علم الفلك.

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وتمكن المهندسون الأمريكيون بعد مرور فترة قصيرة من تحديد هوية ذلك القمر الاصطناعي وتبين أنه "إيماج" الضائع منذ سنوات.

المصدر: kremlinrus.ru

ادوارد سافين