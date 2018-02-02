لوكاشينكو يشكر قديروف ومحمد بن زايد

بعث رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو برسالة شكر لكل من رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لدورهما في الإفراج عن مواطن بيلاروسي في ليبيا.

وقال لوكاشينكو في رسالته إلى قديروف: "إذ أتذكر لقاءنا في مينسك في 25 سبتمبر عام 2017 ووعودكم ببذل كل الجهود اللازمة لتأمين الإفراج عن المواطن البيلاروسي في أسرع وقت، أود أن أشكركم على مساهمتكم الشخصية في إعادة فياشيسلاف كاشورا إلى أرض وطنه".

وفي رسالته إلى محمد بن زايد، أعرب الرئيس البيلاروسي باسمه ونيابة عن شعب بلاده، عن امتنانه الخالص لدعمه في حل القضية.

وقال إن "هذه الخطوة التي تظهر إرادتكم الطيبة، تعتبر مثالا بارزا لاعتناق قيادة الإمارات الحكيمة قيم الإنسانية والعدالة، وهذا ما يستحق أشد الاحترام".

وشدد الرئيس البيلاروسي على أن "ما فعلتموه لمواطننا أكثر من مجرد إعادة حقه في الحرية المفقودة، بل وقد أهديتموه إمكانية لقاء أقربائه وأحبائه بعد فراق طال سنوات، ولم شمل عائلته واسترجاع الثقة في الغد".

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وأكد لوكاشينكو أن بيلاروس ستبقى شريكا آمنا للإمارات وتقدر تقديرا عاليا علاقات الصداقة والثقة المتبادلة القائمة بين البلدين.

وكان الخبير البيلاروسي فياتشيسلاف كاشورا قد وصل إلى ليبيا في يونيو 2011 ضمن مجموعة من الخبراء الدوليين، قبل أن تقبض عليه مجموعة مسلحة في أغسطس من العام ذاته، بتهمة التعاون مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وأدت جهود دولية حثيثة إلى إطلاق سراح كاشورا، وهو ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات

متري سعيد