وفد كوري شمالي يتوجه إلى موسكو

توجه وفد من وزارة خارجية كوريا الشمالية إلى موسكو لإجراء مشاورات دورية مع مسؤولين في الخارجية الروسية.

ومن المرتقب أن تناقش، خلال المشاورات في موسكو، مجموعة من القضايا على جدول الأعمال الثنائي، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الخارجية الروسية.

وفى وقت سابق من اليوم، أفادت السفارة الروسية في بيونغ يانغ بأن مدير القسم الأول للشؤون الأوروبية في خارجية كوريا الشمالية "إيم تشون إيل" توجه إلى موسكو لإجراء مشاورات ستتناول عدة قضايا تتعلق بالتعاون بين البلدين، وعلى وجه الخصوص، مناقشة خطة للأنشطة المشتركة بمناسبة الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، التي سيتم الاحتفال بها هذا الخريف.

المصدر: إنترفاكس

علي جعفر