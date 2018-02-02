ترامب يستقبل كوريين شماليين هاربين من بلادهم في البيت الأبيض

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل في البيت الأبيض اليوم الجمعة مجموعة من الكوريين الشماليين الهاربين من بلادهم.

ومن المتوقع أن يستقبل ترامب 8 هاربين، يعيش 6 منهم في كوريا الجنوبية واثنان آخران في الولايات المتحدة. وسيكون بينهم الناشط جي سيونغ هو، مبتور القدم اليسرى واليد منذ الطفولة، حين صدمه قطار بعد أن فقد وعيه من شدة الجوع على السكة الحديدية، والذي كان قد حضر خطاب حالة الاتحاد لدونالد ترامب قبل يومين.

وهرب جي سيونغ هو من كوريا الشمالية عام 2006، ومنذ ذلك الحين يقوم بنشاطات للفت انتباه الرأي العام العالمي إلى الأوضاع في كوريا الشمالية.

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وحسب "واشنطن بوست"، يهدف اجتماع ترامب مع الهاربين الكوريين الشماليين إلى "تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان" في كوريا الشمالية. لكن بعض المراقبين يرون أنه قد يؤجج التوترات مع بيونغ يانغ.

وكان ترامب قد أعلن في خطاب أمام الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي أنه "لم يقمع أي نظام شعبه بصورة أكثر شمولية وقسوة من النظام الديكتاتوري القاسي في كوريا الشمالية"، مضيفا أن "سعي بيونغ يانغ المتهور إلى امتلاك صواريخ نووية قد يهدد بلادنا قريبا جدا".

المصدر: واشنطن بوست

أنطون زوييف