إصابات بين المهاجرين أثناء شجار في كاليه شمالي فرنسا

أفاد مصدر قضائي فرنسي أن 4 مهاجرين أصيبوا اثنان منهم حالتهم خطيرة بسبب شجار وقع بين مهاجرين من أفغانستان وإرتيريا في مدينة كاليه شمالي فرنسا.

وأشار المصدر إلى أن "اثنين آخرين من المهاجرين أصيبا بجراح أقل خطورة، بينما أصيب 12 آخرون بجروح مختلفة" موضحا أن الأرقام المذكورة مرجحة للارتفاع.

وأكدت السلطات المحلية في مدينة كاليه، أن عدة اشتباكات اندلعت بين المهاجرين، مبينة أن "الشرطة تدخلت لحماية المهاجرين الأفغان الذين هددهم 200 مهاجر من إريتيريا".

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من جهته، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أنه سيزور مدينة كاليه في القريب العاجل للوقوف على خلفية الحادث، الذي وصفه بـ"الخطير".

جدير بالذكر أنه ومنذ تفكيك مخيم المهاجرين المترامي في كاليه قبل عام، والذي كان يضم نحو 7 آلاف مهاجر، عاد المئات من المهاجرين إلى هذه المدينة الساحلية الواقعة عند مدخل نفق المانش سعيا للوصول إلى بريطانيا.

المصدر: رويترز + أ ف ب