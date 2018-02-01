عودة طائرة تقل سبّاكين لخلل في المرحاض

اضطرت طائرة نرويجية لقطع رحلتها والعودة إلى نقطة المغادرة في أوسلو بسبب خلل في المرحاض ومن سخرية القدر أنها كانت تقلّ سباكين في مهمة عمل.

وذكرت صحيفة Dagbladet، أن المضحك في الأمر وجود مجموعة من السبّاكين تضم 60-70 شخصا على متن الطائرة.

وأضافت الصحيفة القول، إن عمال التمديدات الصحية من شركة روركجوب كانوا متوجهين في مهمة عمل إلى ميونيخ.

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وقال المدير التنفيذي للشركة فرانك أولسن، إنه كان بمقدور السباكين إصلاح المرحاض، لكن ذلك يتطلب مغادرة أحدهم صالون الطائرة والعمل من الخارج على ارتفاع 10 آلاف متر.

وهذه الحوادث ليست نادرة، فعلى سبيل المثال، اضطرت طائرة تابعة لشركة United Airlines الأمريكية، كانت متجهة من دنفر إلى هاواي، للهبوط في مطار سان فرانسيسكو يوم 17 يناير، بسبب امتلاء مراحيضها. وتبين أن عمال الخدمات الأرضية في دنفر أهملوا إفراغ مراحيض الطائرة قبل المغادرة.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين