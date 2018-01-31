موسكو: وزير دفاع بريطانيا كمن يجسد دورا في فيلم عن جيمس بوند!

انتقدت موسكو بشدة، الأربعاء، تصريحات وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون عن تخطيط روسيا لقتل البريطانيين وتدمير البنية التحتية للمملكة، واصفة هذه المزاعم بـ"السخيفة".

وفي موجز صحفي علقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بسخرية على تصريحات ويليامسون الذي اعتبر سابقا، في مقال نشرته صحيفة Daily Telegraph، أن روسيا "تخطط لتدمير البنية التحتية للمملكة المتحدة"، مما سيتسبب في مقتل "آلاف مؤلفة" من المدنيين البريطانيين.

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وقالت زاخاروفا: "هناك انطباع أن وزير الدفاع البريطاني حينما كان يدلي بتصريحاته هذه، كان يشعر نفسه كمن يجسد دورا في فيلم جديد عن جيمس بوند".

وذكرت المتحدثة أن تصريحات الوزير البريطاني أثارت ارتباكا حتى في بلاده، ورأت الاستخبارات البريطانية فيها افتقاره إلى المهنية، "التي أوصته بترك التخمينات والامتناع عن بث الذعر". وأضافت: "من البديهي أن تصريحات سخيفة كهذه لا يمكن سوى أن تزيد صعوبة إمكانية تقويم العلاقات الثنائية والعمل المشترك في مواجهة تحديات العصر".

وأفادت صحيفة Sunday Times، نقلا عن مصدر مطلع، أن تصريحات وزير الدفاع أغضبت رجال الاستخبارات البريطانية، ولم يستبعد المصدر إمكانية أن استخدام الوزير معلومات سرية تلقى جزءا منها من حلفاء بريطانيا.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف