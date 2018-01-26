موسكو تصف تصريحات وزير الدفاع البريطاني بـ"الطفولية"

ردت وزارة الدفاع الروسية على تصريحات وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون حول "خطط موسكو العدوانية" ضد المملكة المتحدة بأنها "طفولية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: إن "غافين ويليامسون في سياق كفاحه الحار من أجل الحصول على أموال الميزانية العسكرية فقد حاسة الإدراك، على ما يبدو".

وتابع قائلا إن "فوبيات الوزير بشأن تصوير روسيا لمحطات الكهرباء أو دراستها لمسارات أنابيب الغاز البريطانية تستحق انعكاسا في مجلات الكوميكس للأطفال أو مسلسل "سيرك مونتي بايثون الطائر".

مضيفا أن المعلومات حول مواقع محطات الكهرباء أو أنابيب الغاز البريطانية "ليست سرية أكثر من صور دير وستمنستر أو بيغ بن"، مشيرا إلى أن ويليامسون "ليس أول وزير دفاع يحاول تحقيق مكاسب من خلال تخويف البريطانيين".

ماذا قال الوزير البريطاني؟

وجاء ذلك تعليقا لتصريح وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، الذي أدلى به لصحيفة "ذي تلغراف"، والذي جاء فيه أن الكرملين يدرس البنية التحتية الحيوية البريطانية ويفكر في استهداف المملكة المتحدة واقتصادها ومواقعها الحساسة.ما قد يؤدي إلى مقتل آلاف الأشخاص، وانتشار الفوضى داخل البلاد".

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والجدير بالذكر، أن هذا ليس أول تصريح من هذا القبيل على لسان كبار المسؤولين البريطانيين، حيث أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، نيكولاس كارتر قبل عدة أيام أن روسيا قد تقوم بـ "أعمال عدائية" بسرعة وبطريقة لا يمكن التكهن بها.

وأصدرت الحكومة البريطانية قبل فترة استعراضا جديدا حول شؤون الدفاع والأمن، وقررت منح وزير الدفاع 5 أشهر ليعد مبرراته لزيادة النفقات الدفاعية وتفادي التقليص، حسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

المصدر: نوفوستي، "تلغراف"

أنطون زوييف